Как обратить вспять потерю памяти при деменции

Несмотря на активную работу ученых в направлении лечения деменции, сейчас число людей с этим заболеванием равняется примерно 55 миллионам человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения к 2050 году количество пациентов с деменцией утроится. Недавно нейробиологи из Соединенных Штатов Америки обнаружили способ вернуть потерянную память при связанной с деменцией болезни Альцгеймера.

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Уточняется, что эксперименты на мышах уже показали значительные успехи.

Прогрессия этого заболевания связана с несколькими патологиями, в том числе и накопление дефектных белков в мозге, таких как бета-амилоиды и тау-белки. Кроме того, болезнь развивается при устойчивом снижении метаболизма глюкозы в мозге.

Если в этих процессах наблюдается нарушение, возникает энергетическое голодание, которое приводит к ухудшению работы мозга, пишет Science.

По мнению онколога Леонида Доронина, общение с собаками может значительно снизить риск развития деменции у пожилых людей. Он подчеркивает, что научные исследования подтверждают эту связь, демонстрируя 40-процентное снижение риска слабоумия у людей старше 65 лет, которые держат собак.