Ученые разработали «коктейль» бактериофагов для борьбы с сальмонеллой

Группа российских ученых разработала новый алгоритм подбора и оценки эффективности препаратов на основе бактериофагов против сальмонеллеза животных. Новая методика позволяет создать более эффективный коктейль бактериофагов, снизить заболеваемость и сократить применение антибиотиков.

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Сальмонеллез — одна из самых распространенных бактериальных инфекций среди животных в мире, которая может передаваться и человеку через продукты питания, например, яйца всмятку или недожаренное куриное филе, говорится в сообщении ученых, с которым ознакомилась sfera.fm. Сальмонелла входит в топ-4 причины диарейных болезней во всем мире. По информации Роспотребнадзора, очаги становятся крупнее и сальмонелла остается основной причиной групповой заболеваемости среди населения.

Так, за 11 месяцев прошлого года в России было зарегистрировано 36 очагов сальмонеллеза, за 10 месяцев 2023 года заболеваемость сальмонеллезами в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилась на 29%. Роспотребнадзор планирует уделить особое внимание контролю животноводческих предприятий и перерабатывающих комплексов и проводить проверки. Комплексный план профилактики сальмонеллеза в РФ ведомство разработает совместно с органами ветеринарного надзора.

Одна из проблем в лечении сальмонеллеза связана с появлением штаммов с повышенной термоустойчивостью, устойчивых к антимикробным препаратам (АМП) и дезинфицирующим средствам, говорится в сообщении ученых. Бактериофаги — перспективный способ профилактики и лечения сальмонеллеза у птицы, а средства на их основе могут применяться и для биологической дезинфекции. Это перспективный способ лечения, который позволяет уменьшить применение антибиотиков на предприятии и получить мясо без антибиотиков, что важно для человеческого здоровья. В России препараты на основе бактериофагов для животноводства производит компания Evolink, которая также помогает хозяйствам внедрять их и контролирует эффективность разработанных схем.

Исследование ученые провели с использованием штаммов различных сероваров сальмонелл, циркулирующих на территории России на базе ООО «НИЦ Черкизово». С помощью микробиологических, масс-спектрометрических и молекулярно-генетических методов разработали антибактериальный коктейль на основе сальмонеллезных бактериофагов. По данным in vitro исследований, он показал эффективность не только в отношении широко распространенных ранее серотипов сальмонеллы, но и против серотипов Heidelberg, Kedougou, Hadar, которые становятся актуальнее для вертикально ориентированных агропромышленных холдингов.

Это доказывает эффективность нового алгоритма, который можно рекомендовать к использованию на птицеводческих хозяйствах и в работе клинических служб Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Авторы исследования — группа ученых из «ЦБО Микроэкологии» (Evolink), федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН», научно-испытательного центра «Черкизово», Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора под руководством Алексея Лаишевцева, кандидата биологических наук, сооснователя компании Evolink.