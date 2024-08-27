Названы причины развития витилиго

Врач Екатерина Анпилогова рассказала, что такое витилиго и что способствует развитию этого заболевания.

«Витилиго — заболевание, характеризующееся появлением бесцветных пятен на коже, которые со временем имеют тенденцию к увеличению; может поражать любую часть тела, в том числе волосы и даже слизистую оболочку рта. Механизм развития витилиго заключается в нарушении функционирования клеток, вырабатывающих пигмент меланин, который отвечает за цвет кожи. Внутренние органы не имеют пигмента, поэтому витилиго им не грозит», — сказала она.

Витилиго считается аутоиммунным заболеванием. То есть иммунная система человека, вместо того чтобы бороться с такими чужеродными агентами, как вирусы и бактерии, начинает атаковать собственные здоровые клетки и ткани. Витилиго может часто ассоциироваться с другими аутоиммунными заболеваниями, например с гипертиреозом.

«Считается, что стресс и травмы могут стать спусковым механизмом для развития витилиго у предрасположенных к этому людей. Однако стресс и травмы не могут быть основной причиной его появления. Некоторые исследования указывают на то, что контакт с некоторыми химическими веществами или длительное воздействие солнечного излучения может быть связано с развитием витилиго. Однако эти факторы могут быть лишь одними из множества факторов риска. В целом, причины появления витилиго всё еще остаются неясными, и исследования в этой области продолжаются», — цитируют эксперта "Известия".

Витилиго может быть как врожденным, так и приобретенным.

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