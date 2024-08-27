Ученые: мозг создает сразу три версии воспоминаний

Новый взгляд на формировании памяти опубликован в журнале Science. Как известно, наши воспоминания непрерывно обновляются на протяжении всей жизни. Они могут меняться по разным причинам - например, человек может вспомнить новые детали или получить другую информацию о произошедшем, что существенно корректирует старый вариант.

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Раньше считалось, что такая "гибкость" связана с изменениями в клетках мозга, которые "перезаписывают" старую информацию на новую. Однако новые исследования показывают, что механизм памяти работает по другому. Мозг создает сразу три версии воспоминаний.

К такому выводу ученые из Швейцарии пришли, изучая эксперименте на мышах активность нейронов в их гиппокампе. Именно она отвечает за память и обучение. Исследование показало, что хранения воспоминаний активируются три группы нейронов, каждая из которых формируется на разных стадиях и отличается подвижностью.

Исследователи считают, что, возможно, механизм памяти у человека функционирует примерно так же, как у мышей. Это открытие дает шанс найти новые подходы к лечению расстройств памяти. Например, активируя менее устойчивые нейроны, можно помочь людям справиться с навязчивыми воспоминаниями.