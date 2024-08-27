Ученые объяснили, как пребывание на солнце связано с похудением

В жаркие дни люди, как правило, едят меньше, что способствует сжиганию жира и снижению аппетита. Дерматологи из больницы Сеульского национального университета в Южной Корее объяснили, с чем это связано.

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УФ-излучение снижает уровень гормонов голода в организме, что подавляет аппетит. Между тем одновременное повышение уровня гормона стресса норадреналина увеличивает расщепление жира, предотвращая увеличение веса.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Investigative Dermatology, УФ-излучение также приводит к преобразованию белого жира, хранящего энергию, в бурый жир, который эту энергию сжигает.

Тем не менее учёные не рекомендуют людям, желающим похудеть, бежать в солярий или лежать на солнце. Известно, что УФ-излучение повреждает ДНК в клетках, которая со временем может накапливаться, вызывая бесконтрольный рост клеток. Это основная причина рака.

Наша группа планирует провести последующие исследования для разработки новых стратегий, которые могли бы имитировать воздействие УФ-излучения на ожирение и регуляцию обмена веществ.