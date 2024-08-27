«Иллюзия конфетти»: как нас обманывают в супермаркетах

Некоторые люди замечают, что яркие, сочные фрукты из супермаркета в домашней обстановке становятся не такими привлекательными. Оказывается, дело может быть в упаковке. Ученые объяснили, почему упаковка из оранжевой сетки делает апельсины более аппетитными.

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Это объясняется так называемой «иллюзией конфетти», при которой кусочки цветного материала, частично загораживающие изображение, могут влиять на обработку мозгом окраски самого изображения. Об этом рассказал Карл Гегенфуртнер, психолог из Университета Гиссена в Германии.

Он обнаружил, что «иллюзия конфетти» используется продавцами фруктов для продвижения товара. Он описал мозговой феномен, называемый ассимиляцией цвета, и то, как он способствует появлению оптических иллюзий.

Продавцы уже знают, что, если они упаковывают апельсины в оранжевую сетку, то апельсины выглядят более оранжевыми, что разум интерпретирует как более спелый фрукт. Также «работает» желтая сетка для лимонов, зеленая сетка для лаймов. Цвет плодов, который виден с пластиковой сеткой, изменяется в результате ассимиляции цвета.

Гегенфуртнер отметил, что это можно объяснить результатами предыдущих исследований, показывающих, что сенсорные стимулы всегда состоят из частичной информации – то, что мы видим, собирается в изображения только после того, как мозг сопоставит информацию из нескольких источников. Допустим, если смотреть на обычный тротуар, можно воспринимать разные образы в зависимости от температуры окружающей среды, запахов и т.д.

Размещая в своей работе изображения человеческих лиц с нарисованными поперек них цветными полосами, Гегенфуртнер показывает, что изменение цвета фруктов происходит не из-за отражения света от сетки. Изображения лиц выполнены в формате 2D, цвета полосок не могут отразиться от изображений под ними, но цвет кожи за ними, кажется, все равно меняется.