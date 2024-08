Разработан метод 3D-визуализации бактерий

Исследователи из Калифорнийского технологического института создали метод для трёхмерного изображения сложных сообществ бактерий и корней растений. Новая технология синтезирует два традиционных метода визуализации: визуализацию микробов с помощью флуоресценции и неинвазивную технику, называемую количественной фазовой визуализацией.

© Ferra.ru

Разработка позволяет лучше изучить ризосферу — область почвы, где корни растений взаимодействуют с микроорганизмами. Это критично для понимания, как бактерии помогают растениям получать необходимые питательные вещества, такие как фосфор.

Технология CFAST (Complex-field and Fluorescence microscopy using the Aperture Scanning Technique) объединяет оба метода в одном оптическом устройстве, создавая трехмерные изображения сообществ микроорганизмов быстрее и с меньшими повреждениями по сравнению с традиционными микроскопами.

Текущие эксперименты проводились вне почвы при упрощенных условиях, но учёные планируют дальнейшее развитие технологии для точного изображения корней и бактерий.