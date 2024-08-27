Ученые выяснили, как коронавирус инфицирует мозг

Как стало известно, коронавирус не только проникает в головной мозг, но и способен нанести повреждения центральной нервной системе (ЦНС). При этом конкретный механизм внедрения и преодоления защитного барьера пока непонятен.

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Ученые бьются над загадкой проникновения SARS-CoV-2 в ЦНС. Предположительно ключ успеха вируса в мутациях спайкового белка. Если сделать эту трансформацию предметом изучения, то вырисовываются вполне хорошие перспективы по терапии осложнений COVID-19, в том числе продолжительных неврологических симптомов.

В этом направлении уже работают две группы американских ученых из Северо-Западного университета. Исследователи выявили путь, по которому SARS-CoV-2 успешно проникает и инфицирует мозг. Все дело в мутациях спайкового белка коронавируса.

При этом “поломка” данного элемента у вируса только усиливает разрушительный эффект для здоровых клеток. Самой опасной стала мутация FCS, которая позволила с легкостью проникать вирус в мозг лабораторных мышей.

«Вирусы с этой специфической делецией намного успешнее инфицировали мозг животных. Это очень неожиданный результат», — уточнили авторы научной работы.

Впереди у исследователей стоит задача по определению способов полного удаления SARS-CoV-2 из ткани мозга.

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