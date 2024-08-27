Создан новый метод оценки биологического возраста мозга

Ученые разработали новый метод оценки биологического возраста мозга
Ученые из Дублина разработали новый метод оценки биологического возраста мозга. Этот метод позволяет более точно определить, насколько быстро стареет мозг человека.
Исследователи использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ) для анализа активности мозга у более чем 5000 человек из разных стран. Они обнаружили, что биологический возраст мозга может значительно отличаться от хронологического возраста.
Результаты исследования показали, что социальные и экологические факторы, такие как неравенство и загрязнение окружающей среды, могут ускорять или замедлять старение мозга. Люди, живущие в странах с большим социальным неравенством, имеют более высокий риск преждевременного старения мозга.
Результаты подчеркивают важность социальных и экологических факторов для здоровья мозг, отметили ученые. Они надеются, что этот новый метод оценки биологического возраста мозга поможет разработать более эффективные методы профилактики и лечения заболеваний мозга.