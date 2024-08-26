Как связаны старение и болезни

Старение — биологический процесс, которого никто не может избежать. В идеале пожилой возраст должен быть временем, когда можно расслабиться и насладиться плодами своего труда. Однако часто старение связано с болезнями.

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Старение — наиболее значимый фактор риска возникновения многих распространённых заболеваний, в том числе диабета, рака, сердечно-сосудистых болезней и нейродегенеративных расстройств. В основном эти проблемы со здоровьем развиваются из-за нарушения клеточного и метаболического гомеостаза или баланса. Это приводит к хроническим заболеваниям, нарушению обмена веществ, клеточных функций, что способствует старению и возникновению других серьёзных состояний.

Нарушение обмена веществ связано с большим количеством признаков старения клеток. Среди них — укорочение теломер, геномная нестабильность, склонность к образованию генетических мутаций, плохая работа митохондрий, клеточное старение или прекращение деления клеток, дисбаланс микробов в кишечнике, ухудшение способности клеток обнаруживать и реагировать на различные питательные вещества.

Ранее учёные обнаружили, что у стареющих мышей способность клеток костного мозга вырабатывать, хранить и использовать энергию подавляется из-за повышенной активности белка, который приводит к воспалению. При этом экспериментальное ингибирование (подавление, замедление действия) этого белка в клетках костного мозга стареющих мышей восстанавливает способность клеток вырабатывать энергию, уменьшает воспаление, делает область мозга, связанную с память, более пластичной.

В ходе недавнего исследования эксперты обнаружили новую связь между нарушенным метаболизмом глюкозы и нейродегенеративным заболеванием. Ингибирование фермента IDO1 помогает восстановить память и функцию мозга в ряде доклинических моделей. Выяснилось также, что ингибиторы IDO1 способны восстанавливать метаболизм глюкозы в клетках мозга. Кроме того, специалистам удалось восстановить метаболизм глюкозы у мышей с накоплением амилоида и тау (аномальные белки, которые участвуют во многих нейродегенеративных расстройствах) при помощи блокирования IDO1.

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