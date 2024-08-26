Ученые выяснили, чем материнское молоко так полезно для младенцев

Чем больше эксперты узнают о кормлении младенцев грудным молоком, тем более удивительным этот напиток кажется. Вот в чём его преимуществ для здоровья ребёнка.

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Обзор 2021 года, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что материнское молоко — пища, которая покрывает все потребности младенца в питании на разных стадиях его роста до 6 месяцев после рождения. В 6 месяцев в рацион ребёнка нужно постепенно вводить также другие продукты. Крайне важны в это время те, что содержат железо. Это обогащённые железом каши, протёртое мясо и птица, протёртые мягкие овощи и фрукты.

Грудное молоко имеет идеальный для младенцев состав питательных веществ. Помимо этого, оно защищает от бактериальных, вирусных или паразитарных инфекций. В целом дети, которых кормят грудью, имеют меньше проблем со здоровьем, чем те, кого кормят смесью.

В статье 2022 года из журнала Annals of Nutrition and Metabolism отмечается, что при низком доходе грудное молоко снижает риск возникновения у ребёнка диареи, респираторных инфекций. А в семьях с высоким доходом грудное вскармливание защищает от отита (ушных инфекций) и, вероятно, от диабета 2 типа.

Учёные также обнаружили, что при кормлении матери грудью выделяются определённые гормоны. Один из них снижает стресс и тревогу.

Кормящие мамы также склонны быстрее возвращаться в форму после родов. Отчасти это объясняется тем, что они сжигают около 500 ккал в сутки для выработки молока для малыша.

Исследования демонстрируют, что матери, которые кормили грудью одного или нескольких детей, имеют меньше шансов на развитие рака груди или яичников, чем те, кто никогда не кормил ребёнка грудью.

Наконец, кормящие грудью мамы, как правило, спят больше, чем те, кто готовит смесь для детей.