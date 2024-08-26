Ученые выяснили, почему голодание не всегда приводит к потере жира

Учёные из исследовательского центра Scripps Research идентифицировали молекулу, которая вырабатывается в кишечнике во время голодания и блокирует сигналы сжигания жира. Исследование экспертов опубликовано в журнале Nature Communications.

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Многие люди, возможно, замечали необычную закономерность: чем меньше они едят, тем медленнее они теряют жир. Такой механизм наблюдается и у червей Caenorhabditis elegans. Теперь учёные раскрыли причину такой связи: небольшая молекула, вырабатываемая в кишечнике червей во время голодания, попадает в мозг, где блокирует сигнал, отвечающий за сжигание жира в этот период.

Хотя точная молекула, которую они идентифицировали у червей, ещё не была изучена на людях, новая работа помогает экспертам лучше понять сложные перекрёстные механизмы между кишечником и мозгом. Она также может пролить свет на то, почему голодание — отказ от еды в течение определённых периодов времени — имеет преимущества, которые не зависят от количества потребляемых человеком калорий.