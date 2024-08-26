Ученые заявили о росте случаев гипертонии у беременных

Последние научные данные показывают, что в период с 2008 по 2021 год частота возникновения хронической гипертонии у беременных женщин удвоилась. Также результаты работы, опубликованной в журнале Hypertension, демонстрируют, что около 40% с хроническим повышенным давлением не принимали антигипертензивные препараты во время беременности.

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Диагноз «хроническая гипертония у беременных» означает, что у человека показатели кровяного давления составляют не менее 130/80 мм рт. ст. до беременности или на 20 неделе беременности. Из-за хронической гипертонии повышается риск возникновения гестационной гипертензии, таких осложнений, как преэклампсия, отслойка плаценты и мертворождение. При отсутствии лечения высокое давление может вызвать кровотечение, инсульт и другие проблемы со здоровьем после родов.

В ходе нового исследования учёные проанализировали коммерческие страховые иски с 2007 по 2021 год. В том числе почти 2 миллиона беременностей из данных Национального обследования выписки из больниц. Оказалось, что процент беременных женщин с хронической гипертонией повысился с 1,8% в 2008 году до 3,7% в 2021 году.

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Врачи связывают рост гестационной гипертензии с более высокими показателями ожирения. Это состояние может повышать кровяное давление. Новое исследование действительно показало, что 64% ​​беременных, которым назначили лекарства от давления, с большей вероятностью имели индекс массы тела (ИМТ) 40 или выше. Примерно столько же женщин страдали хронической болезнью почек или сахарным диабетом.

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