Ученые предупредили, к чему может привести любовь к смартфонам у детей

Привычка подолгу сидеть в смартфоне сокращает жизнь молодежи, сообщает KP.RU со ссылкой на доктора Джейсона Нагату из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. По его словам, «залипание» в телефоне портит сон и приводит к заболеваниям сердца.

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Эксперт отметил, что сидение в гаджете часами напролет также приводит к потере интереса к реальной жизни и снижает физическую активность.

"Наши результаты показывают, что количество времени, которое молодые люди проводят перед экранами, может существенно влиять на риск развития у них серьезных заболеваний сердца в более старшем возрасте. К тому же привычка с молодых лет проводить жизнь у экрана задает курс на всю оставшуюся взрослую жизнь", — поделился ученый.

Нагата был ведущим автором медицинского исследования, в котором в 1985 году приняли участие 4000 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет. За ними в течение 30 лет наблюдала команда ученых, которая выяснила, что каждый лишний час у экрана гаджета или телевизора у людей старше 20 лет снижает шансы дожить до 60 лет. Особенно это касается парней.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что телефоны в школах можно выдавать только на переменах, чтобы гаджеты не заменяли живое общение. Парламентарий уточнила, что образовательные организации смогут сами определять, как регулировать данный вопрос.