Ученые выяснили, какие отделы мозга связаны с любовью

Любовь — это понятие, которое мы используем в самых разных контекстах: от сексуального влечения до родительской любви или любви к природе. Новое исследование мозга, основанное на детальной визуализации, может прояснить, почему мы используем одно слово для столь различных человеческих переживаний, сообщает Университет Аалто (Финляндия). Научная статья вышла в журнале Cerebral Cortex.

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«Вы впервые видите своего новорожденного ребенка. Младенец мягкий, здоровый и крепкий — величайшее чудо вашей жизни. Вы чувствуете любовь к этому маленькому существу».

Это утверждение было одним из многих сценариев, представленных 55 добровольцам, у которых есть дети и которые, по собственному признанию, находятся в счастливых отношениях с романтическим партнером. Ученые с помощью МРТ измеряли активность мозга, пока испытуемые размышляли над короткими рассказами, связанными с шестью разными типами любви: к своим детям, романтическим партнерам, друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе.

«Паттерн активации любви в социальных ситуациях возникает в базальных ганглиях (посередине лба), прецентральной извилине и височно-теменном узле задней части головы», — говорит руководитель исследования Пярттыли Ринне.

Любовь к своим детям вызвала самую интенсивную мозговую активность, вплотную за ней следовало чувство любви к мужчине или женщине.

«При родительской любви активация наблюдалась глубоко в системе вознаграждения мозга в области полосатого тела. При других видах любви такого не было», — говорит Ринне.

Согласно исследованию, активность мозга зависит не только от близости объекта любви, но и от его природы — будь то человек, другое живое существо или природа. Ожидаемо, что сострадательная любовь к незнакомцам была наименее связана с системой вознаграждения мозга и вызвала наименьшую активность. Любовь к природе активирует систему вознаграждения и зрительные области мозга, но не социальные зоны.

Однако самое большое удивление для исследователей вызвало то, что области мозга, связанные с любовью между людьми, оказались очень похожи, различия заключались главным образом в интенсивности активности. Все виды любви к людям активировали области мозга, связанные с социальной когнитивной функцией, в отличие от любви к домашним животным или природе — но с одним исключением. У владельцев домашних животных при упоминании питомца тоже включаются социальные отделы мозга, в отличие от тех, у кого животных нет.

Понимание нейронных механизмов любви может помочь в улучшении таких состояний, как нарушение привязанности, депрессия или проблемы в отношениях.