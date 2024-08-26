Создан Теlegram-бот для обмена информацией о побочных эффектах лекарств

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали Теlegram-бот, с помощью которого можно получать информацию или сообщать о новых неблагоприятных реакциях на лекарственные средства, которые не описаны в инструкции. Сервис доступен как для врачей, так и для пациентов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

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Большинство возможных побочных эффектов подробно описаны в инструкции по применению. Однако иногда у пациентов могут возникать новые, ранее не зарегистрированные нежелательные реакции. Сегодня, чтобы сообщить о ранее не зарегистрированных побочных эффектах лекарств, пациент должен обратиться к медработникам или отправить информацию компании-производителю препарата. Это процесс занимает много времени, сопровождается бумажной волокитой и не позволяет получить полную информацию о возможных побочных эффектах.

Созданный бот решает эту проблему. Чтобы получить информацию о побочных эффектах препарата, нужно ввести его наименование. Для регистрации возникшего побочного эффекта необходимо описать его, а также указать наименование препарата, производителя, форму выпуска и номер серии или партии. Вся введенная информация сохраняется в базе данных. Доступ к ней могут получить врачи и ответственные за фармаконадзор сотрудники фармацевтической компании. Пациенты также смогут получать уведомления о новых нежелательных явлениях, внесенных в базу.

Как рассказала автор проекта PharmaAdverseBot, студентка Цифровой кафедры Сеченовского Университета Ирина Булатова, информация о новых случаях побочных эффектов будет регистрироваться на основе личной оценки пользователя. Однако эта информация не будет передаваться дальше, пока ее не подтвердит врач. Это нужно для того, чтобы проверить, правильно ли пользователь оценил ситуацию.