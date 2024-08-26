Гимнастика улучшает работу мозга ребенка, выяснили ученые

Японские ученые из Университета Васэда нашли способ повысить умственные способности детей с помощью несложных гимнастических упражнений. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Предложенный специалистами метод основан на стимуляции притока крови к префронтальной коре (ПФК) мозга, которая отвечает за мышление, понимание, память, язык, способность к вычислениям и другие интеллектуальные функции.

В исследовании принял участие 41 здоровый ребенок: от учеников пятого класса начальной школы до учеников третьего класса средней школы.

Детей обучали семи различным типам упражнений низкой интенсивности. Упражнения включали подъемы рук вверх, растяжку плеч, вращения локтями, скручивания корпуса, балансирование на одной ноге, а также гимнастику для пальцев. Каждое задание выполнялось от 10 до 20 секунд.

Во время тренировок ученые следили за интенсивностью кровообращения в префронтальной коре с помощью инфракрасной спектроскопии.

Результаты показали значительный приток крови к нескольким областям ПФК по сравнению с состоянием покоя.

По словам ученых, такие же тренировки можно использовать для борьбы со снижением когнитивных способностей у пожилых людей.