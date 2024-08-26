Ученые выяснили, почему с возрастом падает иммунитет

Daily Mail: учёные выяснили, как тимус влияет на снижение иммунитета у пожилых. Тимус, или вилочковая железа, — это орган, который отвечает за иммунитет. Он находится в верхнем отделе грудной клетки. Тимус вырабатывает Т-клетки, которые помогают организму бороться с инфекциями и восстанавливаться после болезней. Однако примерно в 65 лет он перестаёт работать.

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Что выяснили учёные

С возрастом тимус уменьшается в размерах. Области, вырабатывающие Т-клетки, заменяются жировой тканью, а их «рубцевание» препятствует регенерации.

Взрослым, чья иммунная система истощена, нужны годы, чтобы Т-клетки восстановились, а иногда этого вовсе не происходит, заявил Daily Mail профессор Дэниел Грей.

Из-за этого человек на всю оставшуюся жизнь оказывается уязвим перед потенциально опасными инфекциями.

Тимус также повреждает терапия, которую применяют при лечении онкозаболеваний. Из-за этого процесс восстановления таких пациентов замедляется.

Почему это важно

Исследование о связи тимуса и иммунитета может иметь важное значение для разработки иммуностимулирующей терапии для людей старше 60 лет и тех, кто проходит лечение рака, сообщили учёные Daily Mail.