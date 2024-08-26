Российские ученые создали метод для борьбы с бессонницей

Длительность и качество сна зависят от уровня стресса у человека, выяснили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ). В исследовании журнала The European Physical Journal Special Topics сказано, что аналитики создали математическую модель, которая показывает, как ритм секреции кортизола сказывается на регуляции сна и бодрствования.

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Они установили, что организм человека подвержен влиянию циркадных ритмов, которые определяют режим сна и бодрствования. Большую роль в этом играет гормон кортизол, помогающий организму справляться со стрессом. Модель российских ученых показала, что повышенный уровень выделения кортизола может привести к нарушению синхронизации «внутренних часов», что приводит к нарушению сна, усталости, изменению аппетита и прочим последствиям.

Ученые установили, что организм способен компенсировать эти нарушения. При небольших отклонениях он может сделать это за несколько дней. Согласно исследованию, циркадные ритмы связаны с гормональной регуляцией, а также они могут компенсировать и усиливать друг друга. Благодаря полученным данным специалисты смогут создать новые эффективные методы лечения бессонницы и других расстройств.

Ранее хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал, что справиться с бессонницей поможет так называемый метод когнитивной перестановки, который позволит заснуть за считаные минуты. Суть техники заключается в выборе произвольного слова, которое нужно разбить на буквы. После этого необходимо придумать начинающиеся с них новые слова и мысленно визуализировать их.