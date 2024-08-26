Как объятия влияют на сон на самом деле: исследования

Все мы разные: кто-то обожает засыпать в объятиях любимого человека, а кто-то — лицом к стенке. Ученые все же склоняются к пользе объятий для сна, но есть несколько нюансов.

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«Считается, что это форма сближения, и на самом деле есть веские эмпирические подтверждения идеи о том, что объятия могут быть полезны для сна», — объяснила эксперт по сну, доктор Венди Троксел в интервью Time.

Как минимум они могут сделать вас спокойнее — доказано, что физический контакт с другим человеком способен снимать стресс и даже снижать кровяное давление.

«Объятия также улучшают качество сна, создавая ощущение защищенности, особенно у женщин», — считает доктор Симран Малхотра.

Кроме того, специалист уверена, что они повышают удовлетворенность отношениями больше, чем просто совместное времяпрепровождение.

Кроме того, из-за объятий высвобождается окситоцин, который называют гормоном любви. Согласно исследованиям, многие пары обнимаются непосредственно перед сном, а затем «расходятся» по разные стороны кровати. Если спать в обнимку вам не комфортно — это оптимальный вариант.