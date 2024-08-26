Почему некоторым людям нужно несколько будильников, чтобы проснуться

Такая тактика опасна для здоровья, однако тому есть причины. Так считает невролог и врач-сомнолог из Центра расстройств сна Мичиганской медицины Кэти Голдштейн.

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Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Sleep и проведённое учёными из Университета Нотр-Дам, показало, что около 57% из 450 участников регулярно нажимали кнопку повтора сигнала будильника.

По словам Кэти Голдштейн, наиболее распространённой причиной, по которой люди постоянно переводят будильник по утрам, является нехватка сна. Также такая привычка может быть связана с хронотипом: является человек «совой» или «жаворонком».

Ещё одной возможной причиной перевода будильника является инерция сна — расстройство, которое затрудняет способность человека выходить из сна.