Российские ученые создали прибор для комплексной диагностики слуха

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза создали прибор, способный проводить всестороннюю диагностику слуха по нескольким параметрам. Разработка позволит врачам быстрее и точнее устанавливать диагнозы, а также выявлять причины ухудшения слуха.

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Прибор, разработанный на базе клинического аудиометра, включает дополнительные функции, что делает его уникальным среди аналогов. Он способен исследовать пороги слышимости, проверять музыкальный слух и чувствительность к частотным изменениям. Разработка НГТУ помогает своевременно выявлять проблемы со слухом, даже если пациент не замечает ухудшения в высокочастотной зоне, отметили в пресс-службе.

Устройство имеет пять рабочих режимов, включая ручной для точной настройки под каждого пациента и автоматический для определения порогов слышимости. Встроенный анализатор обрабатывает результаты тестов и строит аудиограммы для каждого уха, что помогает определить тип и степень тугоухости, добавили в пресс-службе.