Ученые нашли местоположение «детектора угроз» в мозге

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу составили карту мозговой сети, которая не только обнаруживает непосредственные угрозы, но и создает длительные воспоминания о факторах опасности. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

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Команда провела эксперименты на мышах. Грызунов поместили в безопасную клетку, соединенную с помещением, где пол находился под слабым напряжением. Неприятные ощущения от электрических разрядов должны были создать у животных ощущение враждебной среды.

Для наблюдения и управления активностью мозга исследователи использовали волоконную фотометрию — метод, который измеряет нейронную активность в определенных областях мозга, выявляя изменения флуоресценции от чувствительных к кальцию индикаторов. Они сосредоточились на дорсальном премаммиллярном ядре (PMd), области мозга, участвующей в обнаружении угрозы.

Одним из ключевых выводов стало то, что PMd действует как критический «детектор угроз». Когда мышь приближалась к зоне, где она ранее получала удары током, ядро становилось очень активным. Эта активность падала, когда мышь уходила от опасной области или поворачивалась к ней спиной.

Для дальнейшего изучения роли премаммиллярного ядра ученые использовали хемогенетическое подавление, метод, при котором определенные рецепторы в PMd отключались специальными препаратами.

Когда ядро было подавлено, поведение мышей резко изменилось. Вместо того чтобы избегать электрической клетки, мыши входили в нее без колебаний, как будто они больше не воспринимали ее как опасную.

Открытие предполагает, что PMd не только имеет решающее значение для обнаружения угроз, но и необходим для формирования воспоминаний об этих угрозах.

По словам ученых, понимание работы мозговых контуров, может дать информацию о новых методах лечения расстройств, связанных с тревогой и страхом, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Ранее исследователи выяснили, как именно мозг создает пугающие воспоминания.