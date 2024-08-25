Почему современные люди стареют медленнее

Международная группа ученых пришла к выводу, что современные люди стареют медленнее своих предшественников. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связана такая тенденция.

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Каждое новое поколение начинает стареть позже предыдущего, утверждает заслуженный врач России, терапевт Клинической больницы № 1 Управления делами президента РФ Сергей Стеблецов. Происходит это благодаря множеству факторов, которые вкупе дают такой положительный для человечества результат.

— Например, изобретение пенициллина увеличило длительность жизни в два раза. В XIX веке человек в среднем жил 36,5 года, а в XX — 60–70 лет, — отмечает врач. — Вообще, на то, как долго мы живем, влияют несколько факторов, многие из которых напрямую связаны с развитием человечества.

Люди все чаще обращают внимание на свое физическое состояние. И это касается не только занятий спортом.

— Речь идет и о личной гигиене. Люди стали заботиться о защите от различных заболеваний, особенно сейчас, после пандемии, — отмечает Стеблецов. — Кроме того, информация о здоровье становится более доступной. Сегодня, когда у людей начинает что-то болеть, они чаще обращаются к врачам при первых симптомах, не дожидаясь, пока проблема усугубится. Это позволяет быстрее вылечить человека и избавить его от последствий, которые очень неблагоприятно могут отразиться на их здоровье.

Правильному питанию и здоровому образу жизни посвящают всевозможные телепередачи. Об этом пишут в газетах и интернете. Заботиться о себе стало модно.

Трудами ученых и врачей

Весомый вклад в продление человеческой жизни вносят наука и медицина.

— Например, прививки помогают людям заботиться о своем здоровье и избегать разных болезней. Так, все цивилизованные страны используют детскую вакцину, которая защищает от полиомиелита или краснухи, — рассказывает терапевт. — Таким образом человек становится более устойчивым. Хотя, даже если он вдруг заразится, прививка, сделанная до этого, позволит ему избежать тяжелых последствий.

Однако, по словам Стеблецова, вклад медицины в долгую и здоровую молодость — всего 11–12 процентов. Гораздо большее значение имеет образ жизни человека, его ежедневные привычки.

— В Финляндии в 70-е годы прошлого столетия средний возраст мужчин был не выше 60 лет. Как показывали исследования, связано это было с питанием. Финны ели очень много жирной пищи, которая приводит к высокому уровню холестерина. А он — одна из частых причины инсультов и инфарктов, — отмечает эксперт.

Чтобы исправить положение, власти предприняли ряд мер по пропаганде среди населения сбалансированного питания. В результате в Финляндии возрос спрос на обезжиренные молочные продукты. Выросло и количество предложений: фермеры стали изготавливать, например, обезжиренное масло. А на полках магазинов появилось больше зелени и овощей. Благодаря этим и ряду других нововведений средний возраст среди мужчин в стране вырос до 80 лет.

— На продолжительность жизни влияют доступность пищи и ее сбалансированность. К примеру, в прошлом в холодное время года приобрести фрукты было сложнее. На Новый год покупали только мандарины и, реже, бананы. Сегодня есть возможность круглогодично употреблять в пищу самые разные фрукты и ягоды, — подчеркивает Стеблецов.

Разнообразное питание не только насыщает организм всеми необходимыми микроэлементами, но и поддерживает иммунитет.

Все лучшее — детям

Еще одна весомая причина, по которой новые поколения живут дольше предыдущих, — забота о детях. Представления о «полезном» надо прививать в раннем возрасте. Об этом заботятся не только родители, но и сотрудники образовательных учреждений.

— Например, развиваться детям помогают дошкольные и школьные секции, в которых ребенок может поддерживать свою физическую активность. А в учебных учреждениях для ребят выстраивают полезное, сбалансированное питание, — подчеркивает Стеблецов.

Это позволяет детям укреплять здоровье и полноценно развиваться. Благодаря такому подходу ребята с малых лет приучаются к правильному образу жизни, что позволит им поддерживать его и во взрослом возрасте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Чубаров, психолог:

— В последние годы становится популярным культ здорового образа жизни. Если раньше в фильмах выпивка и курение были признаком крутизны, то сегодня медиа это порицают. Появление соцсетей такую моду только подогревает: многие ведь выкладывают у себя на страницах фотографии из спортзалов или с каких-то спортивных событий. Для подписчиков это может стать стимулом заняться своим здоровьем. Люди стали больше задумываться над тем, что для них хорошо, правильно и полезно. Кроме того, молодость стараются продлевать как могут. Это заметно и в общественном поведении. Все чаще люди за 50– 60 лет не боятся искать свою вторую половинку, ходить с кем-то на свидания. И в этом сегодня нет ничего зазорного.

КАК ЭТО ДЕЛАЛИ В СКАЗКАХ

Вопрос продления жизни интересовал человечество всегда. Поэтому магические способы долголетия можно найти в сказках.

Молодильные яблочки

Герои для возвращения молодости употребляют специальные яблочки. Они упоминаются в «Сказке о трех королевичах», в «Жар-птице и Иване-царевиче». Ну что сказать: яблоки действительно очень полезны. Они улучшают формирование костной ткани, клеток кожи, нормализуют пищеварение.

Живая вода

Чудо-вода, способная не просто продлевать жизнь и наполнять человека энергией, но и возвращать с того света. Часто где-то рядом с ней протекает и мертвая. Несмотря на название, она вреда не наносит. Наоборот, они действуют совместно. Мертвая вода залечивает раны любой степени тяжести. А живая наполняет жизненной силой. Воду в принципе пить полезно.

Три котла

В сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок» Ивана-дурака отправляют испытать на себе экстремальный способ омоложения. Для этого ему нужно было искупаться в трех котлах. В двух из них были кипящие вода и молоко. Сказочному персонажу помог его друг Конек-Горбунок. Благодаря ему Иванушка смог не только выжить, прыгая из одного кипятка в другой, но и похорошеть и помолодеть. А вот другого героя этой истории постигла вполне реальная участь: царь прыгнул в один из котлов и сварился.