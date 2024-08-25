Каких людей избегают кусать комары

Перед тем, как напасть на человека, комары тщательно выбирают жертву. Сделать выбор этим кровососущим позволяет тонкое обоняние, позволяющее уловить приятный, по комариным меркам, запах. При этом существуют отталкивающие этих насекомых ароматы, обладателей которых комары не кусают.

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Жертвы комаров

Комаров, которые по разным данным могут чувствовать запахи на расстоянии одного-трёх километров, очень привлекает человеческий пот. Также насекомым важно количество углекислого газа, выдыхаемого потенциальной жертвой. Исходя из этого, для комаров спортсмены или просто физически активные люди – любимые «поставщики» крови. Кроме того, потливые мужчины и женщины, страдающие лишним весом и испытывающие трудности при совершении движений, привлекут к себе больше внимания комаров, чем другие. Кровососущие любят кусать будущих матерей, выдыхающих на 20% больше углекислого газа, чем в остальные периоды своей жизни.

По данным учёных, комары любят ароматы средств по уходу за волосами, кожных лосьонов и прочей косметики, которой обычно пользуются женщины. Неудивительно, что именно их в первую очередь и атакуют насекомые. А ещё комаров привлекают люди, недавно выпившие спиртное или съевшие мясо. Стоит отметить, что при выборе жертвы насекомые ориентируются ещё и на тепло – повышенная температура тела манит их. Поэтому жертвами кровососущих, опять же, становятся физически активные люди.

Защищённые

Исходя из предпочтений комаров, можно сделать вывод о том, что людей, которые потеют не очень сильно и не трудятся физически, насекомые кусают очень редко. Женщин, не использующих косметику, кровососущие, скорее, пощадят. Непьющих и тех, кто не любит мясо, комары тоже не считают привлекательными. А еще существуют отдельные запахи, которые отпугивают комаров.

К примеру, комары не переносят запах чеснока и ладана. Обладателей подобных ароматов, скорее всего, комары не тронут. Помимо этого, комары не любят запахи различных растений, в число которых входят: листья томата, гвоздика, анис, эвкалипт, бузина, валериана, пырей, лаванда, кипарис, герань, кедр, можжевельник, розмарин, чайное дерево и цитрусовые. Ароматы перечисленных растений служат отличным куполом, оберегающим человеческие тела от комаров.