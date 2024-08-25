Ковидная депрессия чаще встречается у женщин

Исследование провели специалисты из Томского государственного университета (ТГУ) и НИИ психического здоровья ТНИМЦ. В рамках анализа нарушения когнитивных способностей после ковида удалось выяснить некоторые психологические особенности состояния переболевших.

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При этом депрессия регистрировалась не только в ходе тестирования, где волонтеры отметили свое психологическое здоровье, а также экспертами НИИ психического здоровья ТНИМЦ.

«Полученные данные помогут лучшему пониманию причин и последствий депрессии, спровоцированной Covid-19», — сообщил глава проекта Михаил Светлик.

Одним из побочных итогов исследования стал вывод, что женщины чаще впадают в депрессию после ковида по сравнению с мужчинами.

Результаты открытия описаны в научном журнале «Journal of Clinical Medicine» (Журнал клинической медицины).

Ранее стало известно, что ученые обнаружили новые закономерности старения мозга, в работе исследователям помог ИИ.