Биоинженеры внедрили инновации в исследования рака, и при чем тут лотос
Исследователи из Университета Райса разработали инструмент для изучения рака, вдохновленный природными свойствами листа лотоса. Новая система, известная как супергидрофобное устройство (SHArD), использует уникальную способность листа лотоса отталкивать воду и задерживать воздух с помощью наноразмерных текстур, чтобы продвинуться в изучении раковых клеток.
Платформа SHArD, разработанная биоинженером Майклом Кингом и его командой, имитирует поверхность листа лотоса с помощью материала на основе оксида цинка. Эта высоконастраиваемая система позволяет создавать трехмерные модели опухолей, которые одновременно компактны и физиологичны. Она особенно ценна для изучения метастазирования рака — процесса, в ходе которого раковые клетки распространяются из первичных опухолей в другие части тела.
Исследования метастазов часто затруднены из-за проблем с получением достаточного количества образцов при заборе крови, в которой обычно содержится мало циркулирующих опухолевых клеток. SHArD решает эту проблему, позволяя выращивать и изучать кластеры раковых клеток в контролируемой среде, что дает возможность получить важнейшие сведения о метастатическом поведении, пишут ученые.
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