Биоинженеры внедрили инновации в исследования рака

Исследователи из Университета Райса разработали инструмент для изучения рака, вдохновленный природными свойствами листа лотоса. Новая система, известная как супергидрофобное устройство (SHArD), использует уникальную способность листа лотоса отталкивать воду и задерживать воздух с помощью наноразмерных текстур, чтобы продвинуться в изучении раковых клеток.

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Платформа SHArD, разработанная биоинженером Майклом Кингом и его командой, имитирует поверхность листа лотоса с помощью материала на основе оксида цинка. Эта высоконастраиваемая система позволяет создавать трехмерные модели опухолей, которые одновременно компактны и физиологичны. Она особенно ценна для изучения метастазирования рака — процесса, в ходе которого раковые клетки распространяются из первичных опухолей в другие части тела.

Исследования метастазов часто затруднены из-за проблем с получением достаточного количества образцов при заборе крови, в которой обычно содержится мало циркулирующих опухолевых клеток. SHArD решает эту проблему, позволяя выращивать и изучать кластеры раковых клеток в контролируемой среде, что дает возможность получить важнейшие сведения о метастатическом поведении, пишут ученые.

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