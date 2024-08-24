Американские врачи рассказали, когда стоит делать вакцину против COVID-19

Многие американцы, пишет Ars Technica обсуждают, когда лучше сделать прививку от COVID-19 — сразу во время летней волны заболевания или позже осенью для защиты зимой. Несмотря на эти соображения, чиновники из сферы здравоохранения подчеркивают, что вакцинация важна, независимо от ее сроков.

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Федеральные чиновники здравоохранения США, включая директора CDC Мэнди Коэн, подчеркнули, что первоочередной задачей является обеспечение повсеместной вакцинации для снижения уровня передачи вируса и тяжелых последствий, особенно по мере приближения зимы. CDC рекомендует вводить вакцину в сентябре или октябре, чтобы обеспечить максимальную защиту от зимней волны. Однако Питер Маркс из FDA отметил, что вакцинация сейчас обеспечивает немедленную защиту от текущих циркулирующих штаммов, а иммунитет сохраняется в течение нескольких месяцев.

В конечном счете, неважно, решите ли вы сделать прививку сейчас или позже, главное, чтобы вы были защищены с наступлением холодных месяцев.

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