Американские врачи рассказали, когда стоит делать вакцину против COVID-19
Многие американцы, пишет Ars Technica обсуждают, когда лучше сделать прививку от COVID-19 — сразу во время летней волны заболевания или позже осенью для защиты зимой. Несмотря на эти соображения, чиновники из сферы здравоохранения подчеркивают, что вакцинация важна, независимо от ее сроков.
Федеральные чиновники здравоохранения США, включая директора CDC Мэнди Коэн, подчеркнули, что первоочередной задачей является обеспечение повсеместной вакцинации для снижения уровня передачи вируса и тяжелых последствий, особенно по мере приближения зимы. CDC рекомендует вводить вакцину в сентябре или октябре, чтобы обеспечить максимальную защиту от зимней волны. Однако Питер Маркс из FDA отметил, что вакцинация сейчас обеспечивает немедленную защиту от текущих циркулирующих штаммов, а иммунитет сохраняется в течение нескольких месяцев.
В конечном счете, неважно, решите ли вы сделать прививку сейчас или позже, главное, чтобы вы были защищены с наступлением холодных месяцев.
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