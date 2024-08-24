Почему нельзя принимать советы по здоровью от долгожителей

Британские ученые-геронтологи из Университета Брайтона назвали причину, по которой людям не стоит ориентироваться на опыт и биографии долгожителей, если они хотят войти в их ряды. Об этом сообщает газета The Guardian.

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По словам исследователей, существует две основные теории, объясняющие, почему некоторые доживают до ста и более лет. Во-первых, жизни некоторых людей складываются таким образом, что им удается достичь долголетия, невзирая на свои привычки.

Именно поэтому не стоит придавать большого значения информации о том, что многие долгожители редко занимались спортом, не следили за рационом и даже курили. Другими словами, преклонный возраст таких людей можно объяснить везением, но не результатом их образа жизни.

Вторая теория говорит, что организмы некоторых людей более выносливы благодаря генетическим особенностям. Это отчасти может объяснить везение, о котором идет речь в первой гипотезе.

«То, что вы видите у большинства долгожителей большую часть времени — и это обобщения — заключается в том, что они не слишком много занимаются спортом. Довольно часто их рацион довольно нездоровый, а некоторые долгожители также были курильщиками. «Это противоречит многим эпидемиологическим данным, которые у нас есть о том, как продлить здоровую продолжительность жизни», — отметил профессор Ричард Фарагер в беседе с журналистами.

Ученый добавил, что многие из обсуждаемых факторов долголетия могут быть примерами обратной причинно-следственной связи. Например, идея о том, что позитивный настрой помогает жить очень долго, отчасти основывается на том, что люди с отличным здоровьем более оптимистичны.

Ранее исследователи назвали четыре правила, повышающих шансы отметить свой столетний юбилей.