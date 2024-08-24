Ученые разработали метод, способный обратить вспять старение

Исследователи из Соединенных Штатов Америки сообщили о прорывном методе, который может помочь обратить вспять старение человеческого организма. Об этом стало известно из публикации в научном журнале «Aging Cell».

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В ходе исследования, в котором применялся искусственный интеллект, ученые проанализировали ДНК 12 тысяч испытуемых в возрасте от 12 до 100 лет. Особое внимание было уделено древним вирусам, которые на протяжении многих лет сохраняются в человеческом геноме и могут способствовать развитию заболеваний, связанных со старением.

Используя высокоточные методы анализа ДНК, исследователи смогли определить как хронологический, так и биологический возраст добровольцев. Эти данные открывают новые горизонты для разработки терапий, направленных на воздействие именно на древнюю ДНК, что потенциально может замедлить процессы старения.

Одним из возможных подходов является использование антиретровирусных препаратов, аналогичных тем, что применяются для лечения ВИЧ.