Созданы новые способы удаления токсичных «вечных химикатов»

Китайские ученые из Университета Тунцзи создали комплексный способ для разрушения пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), также известных как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers of Environmental Science & Engineering (FESE).

© Газета.Ru

ПФАС широко используются в таких продуктах, как антипригарная посуда и водонепроницаемая одежда, благодаря своим водо- и жироотталкивающим свойствам. Однако их стойкость в окружающей среде привела к широкому загрязнению и серьезным проблемам со здоровьем, включая связь с раком и расстройствами иммунной системы.

В новом проекте исследователи объединили четыре передовые технологии: гидротермальную щелочную обработку (HALT), низкотемпературную минерализацию, механохимическую деградацию и адсорбционные методы.

HALT, работающий при высоких температурах и давлениях, быстро разлагает более 100 соединений PFAS в загрязненной воде и почве. Низкотемпературная минерализация использует обычные реагенты для разложения ПФАС в умеренных условиях, предлагая экономически эффективное и действенное решение.

Механохимическая деградация посредством высокоэнергетического шарового измельчения разрушает ПФАС в твердых материалах, таких как почва, что обеспечивает универсальный и экологически чистый вариант. Кроме того, адсорбционные технологии используют такие материалы, как активированный уголь, для захвата и удаления ПФАС из воды и почвы.

В совокупности эти методы представляют собой комплексный инструментарий для борьбы с загрязнением ПФАС в различных экологических контекстах с упором на масштабируемость и устойчивость, отметили ученые.

Ранее исследователи создали новый способ выявления «вечных химикатов».