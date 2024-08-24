В США университет провел «успешную» фишинговую атаку с фейком о вирусе Эбола

Студенты Калифорнийского университета в Санта-Крузе получили тревожное письмо и «были ошеломлены получением информации с предупреждением о заражении сотрудника вирусом Эбола». Но оказалось, что это была фишинговая атака.

© Ferra.ru

Цель этой фишинговой кампании — тренировка кибербезопасности, в чём позже признался главный специалист по информационной безопасности (UCSC) университета Брайан Холл. В письме, которое получили студенты, утверждалось, что один из сотрудников университета, вернувшийся из Южной Африки, заразился вирусом Эбола. В письме также просили студентов перейти по ссылке для подробностей. Однако это была попытка «мошенников» получить доступ к учётным данным и показать студентам важность осведомлённости о фишинге, умения «фильтровать» информацию и не поддаваться панике.

Но из-за настоящей паники, грозящей ЧП, университет быстро отреагировал на случившееся и опубликовал уведомление о «фишинговой атаке с недостоверной информацией о здоровье, чтобы предостеречь студентов от подобных атак в будущем».