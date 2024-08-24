Ученые разработали нейросеть для диагностики рака ЖКТ

Специалисты Университета Иннополис совместно с коллегами из Московского клинического научного центра имени Логинова создали инновационную нейросеть, способную выявлять симптомы рака желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает ТАСС.

© Poslednie-novosti.com

Искусственный интеллект анализирует цифровые снимки тканей и эффективно обнаруживает злокачественные образования. Для обучения нейросети ученые использовали более 1,6 миллиона фотографий, что стало одной из крупнейших баз данных в данной области.

Авторы разработки подчеркивают, что их технология позволит значительно ускорить процесс исследования биопсий и снизить вероятность врачебных ошибок при диагностике онкологических заболеваний.