Ученые обнаружили в оливках соединение для потери веса

Учёные из Политехнического университета Виргинии обнаружили соединение, которое может стать прорывом в борьбе с ожирением и диабетом второго типа. Команда представила результаты своего исследования на конференции NUTRITION 2024.

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Авторы выяснили, что эленоловая кислота — соединение, естественным образом встречающееся в оливках, — способствует снижению уровня сахара в крови и потере веса.

Выводы учёных подтвердили испытания на мышах. Грызунов разделили на две группы: одним давали эленоловую кислоту, а вторые находились в контрольной группе. После четырёх-пяти недель лечения у мышей наблюдалось снижение ожирения на 10,7%, а также уровня сахара в крови и чувствительности к инсулину. Их анализы стали такими же, как и у здоровых худых мышей.

Соединение, по-видимому, имитирует физиологические условия приёма пищи, чтобы напрямую способствовать выделению метаболических гормонов кишечника, что помогает регулировать энергетический баланс и метаболическое здоровье.

Учёные отмечают, что концентрация эленоловой кислоты в оливковом масле или оливках очень низкая, поэтому преимущества, выявленные в этом исследовании, скорее всего, не были бы получены при употреблении только оливковых продуктов.