Обнаружена неожиданная роль митохондрий в старении мозга

Митохондрии, энергетические центры клетки, могут играть неожиданную роль в старении и здоровье мозга. Исследование, опубликованное учеными из Колумбийского университета и Мичиганского университета, показывает, что митохондрии часто переносят свою ДНК в ядро клеток мозга, и этот процесс может повлиять на продолжительность жизни.

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Митохондрии, потомки древних бактерий, содержат собственную ДНК, которая иногда может «перепрыгивать» в хромосомы человека. Ранее считалось, что такая интеграция ДНК, известная как NUMT, встречается редко. Однако исследование показало, что NUMT активно встраиваются в клетки мозга на протяжении всей жизни человека, особенно в префронтальную кору. Примечательно, что у людей с большей частотой NUMT в клетках мозга наблюдалась тенденция к более ранней смертности.

Исследователи использовали образцы ДНК более 1000 пожилых людей для отслеживания NUMT и обнаружили, что эти вставки могут способствовать нестабильности генома, потенциально влияя на старение и работу мозга.

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