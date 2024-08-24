Новый тест изменит диагностику болезни Альцгеймера

Ученые из Тринити-колледжа провели исследование, которое может изменить диагностику болезни Альцгеймера. Новый тест на основе крови (плазменный p-tau217) выявляет амилоидные бляшки, накопившиеся в мозге у больных. Эти бляшки нарушают нормальное функционирование клеток и являются признаком болезни.

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Ранее диагностика таких бляшек проводилась только с помощью инвазивной пункции спинномозговой жидкости или сканирования, что может быть неудобно и дорого. Новый тест, как показали результаты исследования, более чем на 90% точен по сравнению с пункцией, что может позволить избежать более половины таких процедур в будущем.

Доктор Адам Дайер, ведущий исследователь, отметил, что этот тест может значительно упростить и удешевить диагностику, обеспечивая более доступные и менее инвазивные методы. В будущем планируется проверка теста в диагностических лабораториях для расширения его применения.