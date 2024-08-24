Ученые раскрыли секреты работы участка мозга, отвечающего за память

Учёные из Университета Орхуса раскрыли важные детали работы «комплекса клауструма», участка мозга, который играет ключевую роль в осознании и распознавании. Этот комплекс, расположенный глубоко в каждом полушарии мозга, связан с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и шизофрения, но его функции до сих пор плохо изучены.

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Исследование, возглавляемое доцентом Асами Танимурой, сосредоточилось на области клауструма, известной как «эндопирформ», которая, несмотря на ее уникальные свойства, долго оставалась малоизученной. Учёные исследовали её связь с гиппокампом и выяснили, что эта связь критически важна для распознавания и памяти.

Эксперименты на мышах показали, что активность клеток в эндопирформе важна для различения новых и знакомых объектов. Ингибирование этой активности снижало способность мышей распознавать новые предметы.

Это открытие может стать основой для новых методов лечения когнитивных расстройств.