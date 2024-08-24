Ученые раскрыли секреты работы участка мозга, отвечающего за память

Учёные раскрыли секреты работы участка мозга, отвечающего за память
Учёные из Университета Орхуса раскрыли важные детали работы «комплекса клауструма», участка мозга, который играет ключевую роль в осознании и распознавании. Этот комплекс, расположенный глубоко в каждом полушарии мозга, связан с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и шизофрения, но его функции до сих пор плохо изучены.
Исследование, возглавляемое доцентом Асами Танимурой, сосредоточилось на области клауструма, известной как «эндопирформ», которая, несмотря на ее уникальные свойства, долго оставалась малоизученной. Учёные исследовали её связь с гиппокампом и выяснили, что эта связь критически важна для распознавания и памяти.
Эксперименты на мышах показали, что активность клеток в эндопирформе важна для различения новых и знакомых объектов. Ингибирование этой активности снижало способность мышей распознавать новые предметы.
Это открытие может стать основой для новых методов лечения когнитивных расстройств.