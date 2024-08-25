Исследованы преимущества силовых тренировок перед кардио

Исследование, проведенное под руководством Боннского университета, показало, что силовые тренировки не только укрепляют мышцы, но и активируют важнейшие механизмы утилизации клеточных отходов.

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Исследователи обнаружили, что белок BAG3, необходимый для устранения поврежденных компонентов клеток, запускается силовыми тренировками. Этот процесс жизненно важен для поддержания здоровья мышц и может привести к появлению новых методов лечения таких заболеваний, как сердечная недостаточность и нервные болезни.

Исследование, в котором приняли участие специалисты из Боннского университета, Немецкого спортивного университета Кельна и других, показывает, что активация BAG3 помогает предотвратить деградацию мышц и связанные с этим заболевания. Кроме того, полученные результаты имеют значение не только для спорта и физиотерапии, но и для космических полетов, где атрофия мышц является серьезной проблемой.

В настоящее время исследователи изучают возможности манипулирования активацией BAG3, что может открыть путь к «инновационным» методам лечения.

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