ИИ нашли применение в создании лекарств для психического здоровья

Новаторское исследование Уппсальского университета, опубликованное в журнале Science Advances, рассказывает о том, как искусственный интеллект (ИИ) преобразует разработку лекарств для лечения психических расстройств.

Традиционно определение трехмерных структур целевых белков — важнейшее условие для разработки лекарств — было трудоемким процессом. Однако теперь ИИ предлагает «более эффективное решение».

Исследователи использовали ИИ для моделирования трехмерной структуры рецептора TAAR1 — «мишени» для лекарств, направленных на лечение шизофрении и депрессии. Используя суперкомпьютеры, они проанализировали огромные химические библиотеки, чтобы найти молекулы, подходящие под модель, созданную ИИ. Результаты оказались успешными: многие из предсказанных молекул успешно активировали TAAR1, а одна показала многообещающий эффект в исследованиях на животных.

Исследование также показало, что сгенерированные ИИ модели были поразительно точны при сравнении с недавно полученными экспериментальными структурами TAAR1.

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