Создан обходящий линии защиты легких носитель лекарств
Исследователи из Университета Вирджинии разработали систему доставки лекарств, способную обходить естественные защитные механизмы легких, что дает новую надежду на лечение хронических респираторных заболеваний.
Под руководством доцента Лихенга Кая команда создала наноноситель, известный как PEG-BB, разработанный для имитации муцинов — естественных гликопротеинов, содержащихся в слизи. Этот уникальный дизайн позволяет PEG-BB проникать через слизистые барьеры легких и более эффективно достигать целевых клеток.
Исследователи успешно протестировали PEG-BB в сконструированных в лаборатории «микрочеловеческих дыхательных путях», которые повторяют биологические особенности человеческих легких. Червеобразная структура и гибкость наноносителя позволяют ему проникать сквозь слои слизи в эпителиальные клетки, где он может доставлять терапевтические препараты для лечения таких заболеваний, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и фиброз легких.
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