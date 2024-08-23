Вождение под музыку сохраняет здоровье сердца

В двухдневном исследовании приняли участие пять женщин в возрасте от 18 до 23 лет. Все они были психически и физически здоровы. Водительские права участницы эксперимента получили от одного до семи лет назад до исследования, при этом опытными водителями их нельзя было назвать, так как они редко ездили на машине — не более двух раз в неделю.

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Ученые объяснили выбор женщин, которые редко водят машину тем, что люди, которые регулярно садятся за руль, испытывают чуть меньший уровень стресса. Стоит заметить, что участницам добавили стрессовости, посадив их за руль чужих машин.

Основной задачей девушек было ехать в пиковое время 20 минут по трёхкилометровому маршруту на одном из самых оживленных участков города. В первый день они ехали без музыки, во второй слушали инструментальную музыку. Во время поездки учёные измеряли сердечный ритм участниц при помощи датчика, прикрепленного к груди. Их интересовала вариабельность сердечного ритма — скорость изменения частоты сердечных сокращений, показатель, который позволяет оценивать работу вегетативной нервной системы. Чем активнее симпатическая нервная система, тем быстрее бьется сердце. Парасимпатическая нервная система замедляет его работу.

Таким образом, при повышенной активности симпатической нервной системы вариабельность сердечного ритма будет снижаться. Повышенная активность парасимпатической нервной системы приведет к росту показателя вариабельности ритма работы сердца.

Выяснилось, что езда без музыки уменьшает показатель, что говорит об активации симпатической нервной системы. При прослушивании музыки вариабельность сердечного ритма повышалась, происходила активация парасимпатической и уменьшалась активность симпатической нервной системы, что в итоге снижало уровень стресса, который неизбежно присутствует у водителей на оживлённой дороге, тем более, в час пик.

Результатом этой работы стал вывод исследователей о том, что прослушивание музыки в ситуациях сильного стресса, например, за рулём, может быть эффективной профилактикой заболеваний сердца и сосудов.