Названы напитки, снижающие риск ожирения

Горькие полифенолы из чая, кофе и овощей взаимодействуют с особыми рецепторами, снижая риск диабета и ожирения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food Bioscience.

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Биологически активные соединения полифенолы содержатся в растительной пище, включая фрукты, овощи, семена, кофе и чай. Они отличаются сильным горьким вкусом и долго (в течение дня) выводятся из организма из-за плохого усвоения. Некоторые исследования показали, что они повышают чувствительность клеток к сахару, снижая риск диабета.

В новом обзоре имеющихся исследований ученые показали, что ключевую роль в противодиабетическом эффекте полифенолов играет их взаимодействие с T2R-рецепторами. Это приводит к увеличению выработки гормонов ЖКТ, снижающих риск ожирения и диабета.

«Известно, что гормоны ЖКТ регулируют пищевое поведение и поддерживают чувствительность к глюкозе через эндокринную и нервную системы. Возможно, что горечь полифенолов помогает снизить риск диабета и его осложнений посредством активации T2R», — объяснили ученые.

Ранее ученый назвал заболевания, от которых защищает кофе.