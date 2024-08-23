Распространенный среди мужчин вирус может повредить сперматозоиды

Штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ), которые значительно повышают риск рака, могут ухудшать фертильность мужчин. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

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Заражение ВПЧ отвечает за 95% случаев рака шейки матки. Существует более 200 различных штаммов вируса, которые подразделяют на типы высокого и низкого риска. Многие из них опасны для мужчин: они повышают риск генитальных бородавок и рака полового члена, ануса, рта и горла. В новом исследовании ученые выяснили, что штаммы ВПЧ высокого риска могут вредить сперматозоидам мужчин.

Ученые проанализировали образцы спермы 205 мужчин из Аргентины. У 19% из них был положительный результат на ВПЧ. Ученые не обнаружили разницы в качестве спермы у инфицированных и здоровых мужчин. Однако у пациентов, зараженных ВПЧ высокого риска, было значительно меньше лейкоцитов CD45+ в сперме. Также у них был выше уровень активных форм кислорода, повреждающих мембрану клеток и ДНК. Это, вероятно, стало причиной меньшего количества живых сперматозоидов у мужчин с ВПЧ высокого риска.

«Эти результаты предполагают, что мужчины, зараженные ВПЧ высокого риска, могут иметь проблемы с зачатием», — рассказали ученые.

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