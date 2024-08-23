Российские ученые разработали новый препарат для лечения болезни Бехтерева
На международном конгрессе APLAR 2024 российские ученые представили результаты клинического исследования нового препарата для лечения болезни Бехтерева. Исследование II фазы ELEFTA продолжалось 48 недель и охватило 260 пациентов с активным рентгенологическим аксиальным спондилоартритом.
Профессор Инна Гайдукова из Северо-Западного государственного медицинского университета и доцент Светлана Лапшина из Казанского государственного медицинского университета представили данные, согласно которым новый препарат сенипрутуг продемонстрировал значительное превосходство над плацебо уже с первой недели применения. Эффект продолжал нарастать до конца исследования, открывая новые перспективы в лечении болезни Бехтерева.
Конгресс APLAR является крупнейшим событием в области ревматологии, объединяющим ведущих специалистов для обмена опытом и новыми методиками лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.