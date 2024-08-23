Ученые сделали неожиданное открытие о просмотре забавных роликов

Милые щенки, котята, розыгрыши, фрагменты интервью — короткие видеоролики в соцсетях считаются отличным средством от скуки. Впрочем, и продолжительное видео можно «укоротить» с помощью перемотки, пропуская не самые интересные моменты. Однако, согласно новому исследованию, все не так однозначно. Результаты были опубликованы в Journal of Experimental Psychology.

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Ученые провели два эксперимента — общее количество участников около 1200 человек.

В первом испытании добровольцам предстояло сперва посмотреть 10-минутное видео без возможности перемотки, а затем в течение 10 минут они могли переключаться между семью 5-минутными роликами. Во втором испытании участники так же сначала смотрели 10-минутное видео, а затем могли без ограничений перематывать вперед или назад 50-минутное видео.

«Наше исследование показывает, что, несмотря на то что люди перематывают видео вперед или пропускают их, чтобы избежать скуки, такое поведение на самом деле усиливает скуку. Это также делает их просмотр менее приятным, менее увлекательным и менее значимым», — объяснила ведущий автор исследования доктор Кэти Тэм, научный сотрудник кафедры психологии Университета Торонто.

Казалось бы, современному человеку доступна масса развлечений. Однако исследования показывают, что с 2008 по 2020 год молодых людей, подверженных скуке, становится все больше. По мнению эксперта, тенденция вызывает у специалистов беспокойство, поскольку скука связана с негативными последствиями для психического здоровья, обучения и поведения, такими как симптомы депрессии, низкие академические оценки и даже садистская агрессия.