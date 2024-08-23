Создана нейросеть, определяющая признаки рака ЖКТ

Российские исследователи разработали нейросеть, позволяющую ускорить выявление симптомов рака у пациентов с новообразованиями в желудочно-кишечном тракте. Решение анализирует образцы биопсии и автоматически выявляет особенности, характерные для злокачественных опухолей, сообщили ТАСС в Университете Иннополис.

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Авторами нейросети стали ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис в сотрудничестве с коллегами из Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова.

"[Исследователи] завершили разработку ИИ-системы для диагностики злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Она эффективно идентифицирует на цифровых снимках ткани наиболее распространенные типы злокачественных опухолей, отличая их от неопухолевых изменений. Цель проекта - снизить процент врачебных ошибок и увеличить скорость исследования биопсий желудка и толстой кишки", - сообщили в вузе.

Нейросеть была обучена на 1,6 млн медицинских изображениях, сделанных при анализе 1,8 тыс. образцов новообразований желудка и толстой кишки.

"ИИ анализирует патоморфологические препараты с использованием сложного ансамбля нейронных сетей, что позволяет достигать высоких результатов в сегментации и классификации злокачественных опухолей на изображениях сверхвысокого разрешения. Это позволяет сделать интегральное заключение о вероятности присутствия патологии в гистологическом материале", - уточнил заведующий патоморфологической лабораторией ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова ДЗМ Николай Карнаухов, чьи слова приводит пресс-служба Университета Иннополис.

По словам директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта вуза Рамиля Кулеева, сотрудничество с МКНЦ имени А.С. Логинова позволило создать один из самых больших и качественных датасетов (баз данных для обучения системы) в этой области. Проект реализован при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".