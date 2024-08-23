Найден гормон, пробуждающий любопытство

Ученые из Гарвардской медицинской школы (США) раскрыли новую функцию гормона щитовидной железы Т3, который участвует в регуляции обмена веществ, температуры и сердечных сокращений. Новое исследование показало, что он также влияет на поведение.

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Мыши с высоким уровнем этого гормона чаще проявляли исследовательское поведение и любопытство. Т3 воздействовал непосредственно на мозг.

Низкий уровень гормона приводит к депрессивным состояниям, для которых характерно отсутствие желания исследовать окружающий мир. Очень высокий уровень грозит развитием маниакального состояния.

Известно, что щитовидная железа вырабатывает два гормона: трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). Нарушения в их выработке замедляют многие функции организма. Гормоны щитовидной железы влияют на сердце, центральную и вегетативную нервную систему, кости и желудочно-кишечный тракт. Люди с гипо- или гипертиреозом, как правило, сталкиваются и с психическими симптомами, такими как депрессия и мания.

Исследования показали, что клетки головного мозга содержат рецепторы гормонов щитовидной железы. У взрослых людей эти рецепторы присутствуют не только в гипоталамусе, но и «практически везде».

Авторы нового исследования проанализировали отдельные клетки коры головного мозга мышей. Они обнаружили, что гормон активирует различные гены, существенно изменяя структуру клеток головного мозга.

При более высоком уровне гормона мыши начали более активно исследовать окружающую среду и рисковать. Когда действие гормона заблокировали, мыши прекратили свои исследования.

«Т3 используется в качестве эффективного средства для лечения депрессии у людей независимо от состояния щитовидной железы, что подтверждает наши результаты о том, что уровень гормонов щитовидной железы регулирует исследовательскую активность», – отметили авторы научной работы.

Ранее у мышей выявили механизм подавления страха. Он связан с группой клеток в миндалевидном теле.