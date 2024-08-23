В России создали альтернативу антибиотикам из наночастиц серебра

Томские ученые разработали препарат с наночастицами серебра, который особенно эффективен при бактериальных инфекциях. Новый препарат препятствует образованию бактериальных биопленок, приводящих к стойким и хроническим инфекциям.

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"Они демонстрируют повышенную резистентность к антибиотикам, и для их подавления дозы антимикробных препаратов приходится увеличивать многократно", - объясняют в Томском политехническом университете.

Вместе с коллегами из Новосибирска и Мексики исследователи испытали новый препарат на коровах, страдающих маститом. В ходе экспериментов ученые проанализировали свойства шести видов бактерий рода Streptococcus, выделенных из секрета молока до и после лечения.

"Выяснилось, что в результате терапии наночастицами серебра индекс образования биопленки и количество изолятов с прочными биопленками снизились на 20,4 и 35,6 процентов соответственно", - сообщает Минобрнауки.

Эффективность нового препарата, оказалась в разы выше, чем у импортных коммерческих антибиотиков. Исследования в области терапии с помощью наночастиц металлов будут продолжены. Проект томичей поддержан грантом Российского научного фонда.