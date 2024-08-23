Ученые нашли средство, которое может побороть никотиновую зависимость

Учёные предполагают, что инъекция для снижения веса помогает людям избавиться от вредной привычки. Исследования показали, что семаглутид, действующее вещество препаратов для лечения диабета 2 типа и ожирения, снижает тягу к курению.

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В эксперименте приняли участие около 223 тысяч человек, страдающих диабетом 2 типа и расстройством, связанным с употреблением табака. У некоторых из них также было ожирение. Пациентам, принимавшим семаглутид в инъекциях, в течение года реже назначались препараты для отказа от курения или соответствующие консультации, чем пациентам, принимавшим другие лекарства для лечения диабета.

По мнению авторов, это свидетельствует о том, что семаглутид является перспективным средством для отказа от курения.

"Клинические случаи, когда пациенты, принимавшие семаглутид, сообщали о снижении желания курить, привлекли внимание к его потенциальной пользе для отказа от курения".

Семаглутид — это синтетическая версия природного гормона глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), который снижает аппетит. Учёные изучают влияние этого вещества на наркотическую и алкогольную зависимость.