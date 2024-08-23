Ученые обнаружили новое влияние щитовидной железы на когнитивную сферу

Влияние на когнитивную сферу изучали нейрофизиологи и молекулярные биологи Гарвардской медшколы (США). Оказалось, что стимуляция любопытства напрямую зависит от воздействия щитовидной железы на кору головного мозга и иных отделов центральной нервной системы.

© runews24.ru

Научный сотрудник Гарвардской медшколы Дэниел Хохбаум отметил, что ранее столь сильное влияние данного органа на познавательную функцию было неизвестно.

«Его влияние на метаболизм млекопитающих хорошо изучено, однако теперь нам удалось показать, что он также регулирует работу чувства любопытства, напрямую воздействуя на связанные с ним регионы мозга», — отметил специалист.

То есть дефицит или переизбыток гормона Т3 раздражает определенные клетки и области мозга, которые способны его распознавать. Далее импульсы идут в сторону нейронов и вспомогательных клеток.

Так, у лабораторных мышей на Т3 реагировало большинство внутренних органов. После этого происходило изменение поведения и рост любопытства к изучение неизвестных ранее предметов.

При этом процессы пошли в обратную сторону, когда ученые намеренно заблокировали действие гормона Т3 на нейроны.

Исследователи сделали вывод, что активация или регрессия воздействия гормона связана с поиском пищи в теплые сезоны и режимом энергосбережения в холодные месяцы.

Ранее стало известно, что алкоголь после 44 лет ведет к повышенной нагрузке на печень из-за снижения метаболизма липидов.